В Москве вылечили еще 1 196 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 196 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на пятницу, 4 сентября, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 219 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться ... Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095», - сообщила помощник градоначальника.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в столице скончались еще 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв болезни за все время распространения инфекции в Москве увеличилось до 4 867 человек.

Напомним, ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург назвал дату начала вакцинации от коронавируса в столице. По его словам, сам препарат поступит в московские больницы уже до конца текущей рабочей недели, а массовая вакцинация в рамках пострегистрационных исследований начнется, как и планировалось, с 5 сентября.