ЕС не введет санкции против Лукашенко благодаря голосам трех стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евросоюз не введет санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко благодаря голосам трех стран.

Как пишет Die Welt, против ограничений выступила прежде всего Германия, которую поддержали Франция и Италия. Отмечается, что таким образом лидеры крупных европейских стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».

Напомним, ранее в Евросоюзе приняли решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в ходе президентских выборов в Беларуси. При этом отметили, что изучат возможность включения в санкционный список президента республики. США также пригрозили ввести санкции против белорусского лидера.

Как писал сайт kp.ru, 31 августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко. МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на подобные санкции прибалтийских стран.