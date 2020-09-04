Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

ЕС не введет санкции против Лукашенко благодаря голосам трех стран

Против ограничений выступила прежде всего Германия
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
ЕС не введет санкции против Лукашенко благодаря голосам трех стран

ЕС не введет санкции против Лукашенко благодаря голосам трех стран

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евросоюз не введет санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко благодаря голосам трех стран.

Как пишет Die Welt, против ограничений выступила прежде всего Германия, которую поддержали Франция и Италия. Отмечается, что таким образом лидеры крупных европейских стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».

Напомним, ранее в Евросоюзе приняли решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в ходе президентских выборов в Беларуси. При этом отметили, что изучат возможность включения в санкционный список президента республики. США также пригрозили ввести санкции против белорусского лидера.

Как писал сайт kp.ru, 31 августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко. МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на подобные санкции прибалтийских стран.