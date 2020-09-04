СК РФ передал для проверки заявление о покушении на убийство Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный Комитет России направил заявление о покушении на убийство российского блогер Алексея Навального для проверки в Западно-сибирское управление. Об этом сообщила судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева.

«Из СК РФ поступило информационное письмо - обращение передано для проверки в нижестоящее управление в Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте», - передает РИА Новости слова судьи

Напомним, разбирательство в суде началось после заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гюмади о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Как писал сайт kp.ru, когда Навальный поступил в берлинскую клинику Charite в его организме нашли следы отравлении веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы, однако 3 сентября представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что речь идет о «веществе нервно-паралитического действия группы Новичка». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, блогер стал «жертвой преступления» и «кто-то попытался заткнуть ему рот».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что «до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было», а также подчеркнул заинтересованность Москвы в расследовании всех обстоятельств дела