Овсянка в России подрожала до исторического максимума

Стоимость овсянки в России достигла исторического максимума, так оптовые цены на овсяные хлопья выросли на треть, а в розницу подорожали на 10 процентов.

В августе хлопья типа продукции «Геркулес» достигли в закупочной стоимости 26,8 тысяч рубля за тонну, тогда как в августе прошлого года за такой объем платили 19,7 тысяч рублей, сообщает РБКРБК со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

При этом закупочная стоимость овса в Алтайском крае выросла до 11,5 тысяч рубля за тонну, а была 5,8 тысяч рубля в 2019 году.