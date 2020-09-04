В России проведено свыше 37,8 млн тестов на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на пятницу, 4 сентября, в России проведено более 37,8 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Только за минувшие сутки медики провели около 334 тысяч исследований на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 211 тысяч человек.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 128 человек», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.