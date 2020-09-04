В России выявили 5 110 новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 24,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 015 105человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве, где выявили 692 новых случая, а также в Санкт-Петербурге – 193 и Московской области – 164. В пятерку также вошли Ростовская область и Ставропольский край, где заболели 142 и 132, соответственно.

Число выздоровевших за минувшие сутки составило 5 812 пациента. Также зарегистрировано 121 летальных исходов среди заболевших коронавирусом.

За весь период пандемии в России скончались 17 649 пациента, и выздоровело 832 747 человек.

Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин не исключает, что ситуация с коронавирусной инфекции в столице может осложниться. По его словам, на обстановку могут повлиять начало учебного года и возвращение горожан с дач.