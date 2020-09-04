Дальневосточные рубежи России прикроют «всевидящие» корветы Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На страже дальневосточных рубежей России будут стоять «всевидящие» корветы. Минобороны заключило контракт на строительство кораблей проекта 20380, планируется что флот получит около десяти единиц данной техники.

Как стало известно газете «Известия», корабли будут оснащены сверхдальнобойными радарами «Заслон». Устройства способны обнаруживать даже маломерные суда на расстоянии в 300 километров, а объекты, выполненные по стелс-технологии, заметны на радаре в радиусе 75 километров.

Блок «всевидящей» системы закреплен в основании мачты и напоминает пирамиду. Внутри спрятаны антенны, которые передают информацию о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени.

- Традиционная радиолокационная станция видит морские цели лишь до горизонта. Теперь речь идет о загоризонтной, которая видит, что происходит дальше, — говорит бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. - Корветы будут вооружены крылатыми ракетами, дальность стрельбы которых превышает расстояние до горизонта. Без современным радиолокационных систем не обойтись.