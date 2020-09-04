ФСБ задержали 13 человек, планировавших массовые убийства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности задержала 13 человек, планировавших массовые убийства в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто местах массовых скоплений людей. Одна из таких запланированных атак должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. Об этом сообщили в пресс-релизе спецслужбы.

В сообщении отмечается, что одиннадцать из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

У злоумышленников изъяли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, компоненты для их сборки, четыре самодельных бомбы с поражающими элементами, схемы нападений, а также хранящееся с нарушениями охотничье, холодное и травматическое оружие.

Напомним, 24 августа сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство»*, который финансировал группировку, вербовал граждан стран СНГ и переправлял их в Сирию. Спецслужбы также установили, что задержанный действовал в Татарстане, Дагестане и в Тюменской области.

* Запрещённая на территории России террористическая организация