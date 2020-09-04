В Индии студент нашел пророческие письмена 8 века нашей эры

Древние письмена 8 века д.н.э найдены в Индии студентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии в деревне района Кадапа была обнаружена редкая надпись, относящаяся к 8 веку нашей эры эпохи Ренати Чола, когда регион находился под властью Чола Махараджа из Ренаду.

Находку сделал студент Университета Йоги Вемана Васудева Редди, который рассказал об этом своему доценту Рамабрахману Веллору.

«Эта надпись, кажется, проливает свет на запись о подарке шести мартту (единиц измерения) земли человеку Сидьямаю, одному из браминов, служащих храму в деревне Пидукула», - сказал Рамабрахман The Hindu .

Как выяснилось, плита является частью фрагментарного столба, раскопанного на полях Б. Шиванараяны Редди, фермера из деревни Чиннадудьяла в Мудданурском мандале. Выгравирована она на доломитовой плите и сланце.

Судя по языку и символам, надпись была написана на архаичном телугу, который читался в 25 строк: первая сторона состояла из одиннадцати строк, вторая - из оставшихся.

Надпись содержит послание для будущих поколений. Те, кто будут охранять священные строки, получат статус проводящих Ашвамедха Ягу, а те, кто разрушат плиту, понесут грех, эквивалентный причинению смерти в Варанаси.

К слову, находка была перенесена в Государственный археологическом музей в Милаварам в Джаммаламадугу-мандале, недалеко от знаменитого проекта Гандикота.