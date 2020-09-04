Омские врачи рассказали, что у Навального были проблемы с питанием

Диеты могли спровоцировать ухудшение здоровья Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи, которые приняли и лечили Алексея Навального в Омске, рассказали, что могло стать причиной ухудшения его состояния.

Пациент мог злоупотреблять диетами, алкоголем, страдать от переутомления, испытывать стресс или долгое время пребывать на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором - то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении», - приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.

Врачи считают, что любой внешний фактор мог стать причиной ухудшения здоровья оппозиционера. К слову, никаких токсикантов в организме пациента не нашли, хотя исследования были проведены сразу, в том числе на наличие к крови вещества типа яда "Новичок".

Специалисты также сказали, что после отправки Алексея Навального в Берлин они не получали сведений от немецких коллег о состоянии здоровья своего пациента, передает ТАСС.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета следовавшего из Томска в Москву. Капитан экстренно посадил судно в Омске. Блогер был доставлен в местную больницу. Через несколько дней было принято решение о переводе Навального в Берлин, где он сейчас и находится.