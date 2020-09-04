Россия запланировала уничтожить 18 стратегических ракет «Тополь»

18 стратегических ракет серии Тополь будут уничтожены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскосмос предоставил материалы, согласно которым Россия в 2022 году уничтожит 18 баллистических ракет «Тополь». На ликвидацию планируется потратить 170 миллионов рублей.

В настоящее время РВСН перевооружаются с мобильных ракетных комплексов «Тополь» на «Ярс».

О том, что «Тополь» придется ликвидировать, ранее в 2015 году заявлял командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. «Тополя» планируется использовать на вооружении до «рубежа 2021 года».

«Результаты выполняемых работ (оказываемых услуг): ликвидация 18 межконтинентальных баллистических ракет РС-12М («Тополь» - ред.)», - говорится в материалах на госзакупках.

В материалах космической корпорации также сказано, что работы должны быть закончены до 30 ноября 2022 года.

Напомним, что мобильный ракетный комплекс «Тополь» принят на вооружение России в 1988 году.