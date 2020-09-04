Роман Вильфанд сообщил о сокращении холодного времени года

Вильфанд рассказал, что зима в центральной части России становится все короче Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже не первый год сентябрь радует жителей центральной России теплой и солнечной погодой. Дневная температура днем в Москве порой даже может превышать летние показатели.

«Действительно, последние два года «бабьего лета» в центре не было. В 2018 и 2019 годах лето просто перешагнуло через временной рубеж. В 2018 году 22 сентября температура воздуха была плюс 22-25 градусов. Это же настоящее лето!», - напомнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что с каждым годом понижение температуры воздуха ниже нуля происходит все позже, а переход в сторону потепления, наоборот, наступает все раньше. Таким образом, холодное время года в центральной части России постепенно продолжает сокращаться, передает «Российская газета».

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в этом году сентябрь полностью будет теплым, затяжных дождей не ожидается.

В южной же части России в ближайшие дни и вовсе установится сильная жара. Температура воздуха здесь может подняться до 39 градусов, передает «Свободная пресса».