«Чувствую себя нормально»: Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса

Собянин сделал прививку от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции и чувствует себя нормально.

Московский мэр уточнил, что сделал прививку для того, чтобы «придать тонус» своим коллегам, а также для того, чтобы самому быть уверенным том, что в стране «вообще открылось окно возможностей в этой ситуации», и «действительно появилась хорошая наша отечественная вакцина»

«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», - рассказал градоначальник в беседе с главой государства

Российский лидер поинтересовался, поднималась ли у московского мэра температура после прививки. «Нет, - ответил Собянин - Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий».

Напомним, ранее президент сообщил, что его дочь после вакцины от коронавируса российским препаратом «Спутник V» чувствует себя хорошо. Путин рассказал, что она была среди добровольцев во время испытания, и у нее появились антитела к вирусу

Напомним, ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург назвал дату начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве. По его словам, сама вакцина поступит в московские больницы уже до конца текущей рабочей недели, а вакцинация в рамках пострегистрационных исследований начнется, как и планировалось, с 5 сентября.