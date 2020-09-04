Срок третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса могут продлить до года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Срок третьей, финальной фазы испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦ им. Гамалеи, могут продлить до года, сообщил директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логинов

Ранее сообщалось, что третья фаза испытания, в ходе которой будут привиты 40 тысяч добровольцев, продлится около полугода. После этого, в конце текущего - начале следующего года должна была начаться массовая вакцинация россиян.

«Полгода минимум. Но есть варианты и обсуждается вариант продления ее до года», - пояснил Логинов в интервью «России 24»«России 24».

Кроме того, директор центра Гамалеи сообщил, что «Спутник V» развезена по медучреждениям для пострегистрационных исследований. Добровольцы получат её в ближайшее время.

За добровольцами будут наблюдать минимум полгода. Данные о ходе исследования будут опубликованы в ближайшие дни.

Эксперты центра отметил, что разрешение на выпуск вакцины для гражданского оборота будет также получено в ближайшее время.