МИД Австрии заявило, что нельзя бездоказательно ввести санкции против России из-за Навального

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя вводить никакие санкции против России из-за российского блогера Алексея Навального, не имея на то доказательства. При этом он исключил возможность ограничительных мер.

«Здесь возможны все меры. Ведь есть санкционный режим Евросоюза против распространения химического оружия … Но, конечно, мы не можем просто так объявить о санкциях без доказательств. Нужно знать, кто несет ответственность за произошедшее», - заявил глава австрийского МИД в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что что об ограничениях можно говорить результатам расследования.

Шалленберг считает, что ситуация с Навальным указывает на причастность государственных органов, а отравление не является чисто внутренним делом России. «Москва сейчас должна дать ясность, это в её собственных интересах, в том что касается отношений с Евросоюзом», - добавил он.

Напомним, 3 сентября представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Навального отравили «веществом нервно-паралитического действия группы Новичка». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, блогер стал «жертвой преступления» и «кто-то попытался заткнуть ему рот».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что «до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было», а также подчеркнул заинтересованность России в расследовании всех обстоятельств дела