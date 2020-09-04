Диета могла стать причиной ухудшения здоровья Навального, сказали омские врачи

Ухудшением состояния Алексея Навального могла стать диета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что могло стать причиной экстренной госпитализации Алексея Навального.

Он отметил, что серьезные проблемы с пищеварением начались у оппозиционера еще за неделю до полета в Москву.

«Данные анамнеза, то есть истории заболевания, со слов сопровождающих его лиц, указывали нам на то, что действительно существовали проблемы. Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела», — приводит слова Сабаева областной Минздрав.

Сабаев сказал, что спровоцировать ухудшение состояния могла не только диета. злоупотребление алкоголем, частые стрессы и переезды могли также повлиять на общее состояние Навального. Врач не исключил длительное пребывание на солнце и переохлаждение.

Он также отметил, что при поступлении Навального в омскую больницу, медикам удалось предотвратить худший результат.

«Глубина комы у нас уменьшилась, к моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была 9 баллов, что свидетельствует о том, что неврологические проявления в нашей клинике, они стали потихоньку уходить», - сказал специалист.

Омские медики не получали данных от коллег из клинике Шарите, и в данный момент не могут сказать об общем состоянии оппозиционера, сказал Сабаев, сообщает ТАСС.

Напомним, что Навального доставили в омскую клинку из аэропорта. оппозиционеру стало плохо в момент полета, и капитан экстренно посадил судно. Через некоторое время стало известно, что блогер в коме. Было принято решение отправить его в Берлин. Немецкие коллеги согласились, что причиной состояния Навального могло стать нарушение обмена веществ, но позже поступила информация, что блогера отравили. ФРГ не предоставило результатов исследования России.