Мировой научный журнал признает безопасность и эффективность российской вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий мировой научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» производства Института им. Гамалеи. Публикация в этом издании доказывает безопасность и эффективность российского препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

В организации отметили, что речь идет о серии публикаций, посвящённых российской вакцине. Так в сентябре для публикации будет представлено полное исследование препарата на животных, когда «вакцина показала 100% защитную эффективность».

Как писал сайт kp.ru, накануне начался третья, финальная фаза испытаний российской вакцины, в ходе которой будут привиты 40 тысяч добровольцев. За ними будут наблюдать минимум полгода. Однако директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логинов сообщил, что обсуждается вариант продления третье фазы испытания до года. Тем не менее разрешение на выпуск препарата для гражданского оборота будет получено в ближайшее время.