Признаки жизни обнаружены под завалами в Бейруте через месяц после взрыва

Спасатели определили под завалами признаки жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели до сих пор ищут среди обломков дома в Бейруте сигналы о том, что там могут находиться выжившие.

Один такой пульсирующий звук поступил из-под обломков здания, которое рухнуло в результате взрыва порта в прошлом месяце.

Чилийская собака-ищейка впервые обнаружила что-то в развалинах здания, которое ранее уже подвергалось обыску. Затем команда использовала аудиооборудование, чтобы прослушать возможное сердцебиение, и поняла, что это может быть пульс - от 18 до 19 ударов в минуту.

Крайне маловероятно, что выжившие будут найдены через месяц после взрыва, потому как последние недели были очень жаркими и влажными.

«На 99% ничего нет, но даже если надежда меньше 1%, мы должны продолжать поиски», - сказал Юсеф Малах, сотрудник службы гражданской обороны.

Он отметил, что его люди будут работать всю ночь.

Чилийский доброволец Франческо Лермонда подтвердил, что их оборудование определило дыхание и сердцебиение. Для многих подобных случаев является редкостью, когда кто-то выживает под завалами спустя такое большое время.

Спасатели работали всю ночь, включив фонари. периодически останавливаясь и прислушиваясь к звукам. На данный момент ФБР ведет следствие на месте трагедии. Задержаны уже 25 работников порта, передает The Guardian.

Напомним, что 4 августа в Бейруте прогремел взрыв магнитудой 4,5 балла. Погиб 191 человек, более шести тысяч были ранены, около 300 тысяч жителей города остались без крова. Взорвались 2 700 тонн аммиачной селитры.