Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Признаки жизни обнаружены под завалами в Бейруте через месяц после взрыва

Поиск возобновлен после пульсирующего сигнала, который может оказаться сердцебиением
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Спасатели определили под завалами признаки жизни

Спасатели определили под завалами признаки жизни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели до сих пор ищут среди обломков дома в Бейруте сигналы о том, что там могут находиться выжившие.

Один такой пульсирующий звук поступил из-под обломков здания, которое рухнуло в результате взрыва порта в прошлом месяце.

Чилийская собака-ищейка впервые обнаружила что-то в развалинах здания, которое ранее уже подвергалось обыску. Затем команда использовала аудиооборудование, чтобы прослушать возможное сердцебиение, и поняла, что это может быть пульс - от 18 до 19 ударов в минуту.

Крайне маловероятно, что выжившие будут найдены через месяц после взрыва, потому как последние недели были очень жаркими и влажными.

«На 99% ничего нет, но даже если надежда меньше 1%, мы должны продолжать поиски», - сказал Юсеф Малах, сотрудник службы гражданской обороны.

Он отметил, что его люди будут работать всю ночь.

Чилийский доброволец Франческо Лермонда подтвердил, что их оборудование определило дыхание и сердцебиение. Для многих подобных случаев является редкостью, когда кто-то выживает под завалами спустя такое большое время.

Спасатели работали всю ночь, включив фонари. периодически останавливаясь и прислушиваясь к звукам. На данный момент ФБР ведет следствие на месте трагедии. Задержаны уже 25 работников порта, передает The Guardian.

Напомним, что 4 августа в Бейруте прогремел взрыв магнитудой 4,5 балла. Погиб 191 человек, более шести тысяч были ранены, около 300 тысяч жителей города остались без крова. Взорвались 2 700 тонн аммиачной селитры.

ЧПВзрыв и протесты в Бейруте: после техногенной катастрофы в стране начались погромы