Шойгу привился российской вакциной от коронавируса Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в военном ведомстве

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении Министерства обороны

Шойгу также сообщил, что первыми в российской армии прививку от коронавируса получат военные медики и командиры.

Напомним, сегодня, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Он объяснил, что привился для того, чтобы «придать тонус» своим коллегам, а также, чтобы самому быть уверенным, что «действительно появилась хорошая наша отечественная вакцина». По его словам, он чувствует себя «нормально», и практически не почувствовал никаких последствий после вакцинации.

Ранее российский лидер рассказывал, что его дочь была среди добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса «Спутник V», и после прививки чувствует себя хорошо.