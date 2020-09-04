Генерал-майора полиции Мельникова обвинили во взятке в 30 млн

Генерал-майора полиции обвинили во взятки в 30 млн Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Следственный комитет России сообщил о завершении следствия по уголовному делу бывшего замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Министерства внутренних дел генерал-майора Александра Мельникова, которому было предъявлено обвинение в попытке получения взятки и мошенничества.

Как писал сайт kp.ru, в ведомстве Мельникова курировал вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

По версии следствия, в прошлом году генерал-майор через своих посредников, Андрея Фролова и Ивана Викова, также ставшими фигурантами уголовного дела, обратился Андрей Викол с просьбой за 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении из подконтрольной ему компании денег.

Мельникова, используя свой авторитет, добился возобновления расследования, однако впоследствии дело вновь было прекращено за отсутствием состава преступления.