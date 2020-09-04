Рынок акций США и Apple обрушились Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувший четверг, 3 сентября, рынок американских акций пережил крупнейший обвал с начала июня. Среди рекордсменов обвала оказалась Apple, компания чья стоимость этим летом превысила два триллиона долларов, обрушилась на 8 процентов, потеряв в цене почти 180 миллиардов долларов.

Как свидетельствуют данные торгов индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,78 процента, S&P 500 упал на 3,52 процента, а Nasdaq рухнул на 4,96 процента.

Лидерами падения помимо Apple, стали большинство IT-компаний. Среди них Microsoft упавший на 6,19 процента, Google, потерявший в стоимости 5 процентов, Amazon потерял 4,63 процента, и Facebook сбавил 3,76 процента.

Кроме того, обвалились акции автопроизводитель Tesla. Компания потеряла 9 процентов, хотя с начала года ее акции взлетели в шесть раз с начала года, сделав главу корпорации Илона Маска третьим богатейшим человеком мира.

Как писал сайт kp.ru, состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило 111,3 миллиарда долларов, и в рейтинге богатейших людей мира он опередил создателя социальной сети Facebook и главу одноименной компании Марка Цукерберга.