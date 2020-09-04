В МВД Белоруссии сообщили о задержаниях студентов минского университета

Протесты среди студентов пресечены милицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что правоохранительные органы проводят задержание молодых людей в Минском государственном лингвистическом университете в рамках административного процесса.

«Распространяется неверная информация. Сотрудники ОМОН в настоящее время в МГЛУ никого не задерживают, там есть сотрудники милиции, которые в рамках административного процесса задержали молодых людей, и это не связано с событиями сегодняшнего дня», - сказала Чемоданова, сообщает ТАСС.

Напомним, что 1 сентября студенты МГЛУ принимали активное участия в акциях протеста. Таким образом они выразили свое несогласие с результатами президентских выборов.

Кроме того, сейчас в Минске идет суд над задержанными журналистами "КП"-Беларусь". Их увезли в РУВД во время работы на марше студентов. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию из суда.