С легкой руки губернатора в Чувашии расцветет и приумножится культура

Обсуждался вопрос сотрудничества в развитии высшего образования в сфере культуры и искусства и создания в регионе образовательного консорциума. Ольга Ярилова внесла это предложение, учитывая, что в Чувашии сохранился мощный «культурный слой» - профильные вузы, дома культуры, библиотеки. Реализация подобного проекта на такой базе не только возможна, но и целесообразна.

Ольга Ярилова сообщила также, что один из федеральных вузов уже согласился подписать соглашение с чувашским вузом о сотрудничестве и наставничестве. И это лишь первая ласточка. По мнению заместителя Министра культуры РФ, от взаимовыгодного сотрудничества не откажутся ни работодатели, ни наука, поскольку выиграют в итоге все. Примкнут и те, кого волнует вопрос подготовки кадров в области культуры и искусства.

В свою очередь, Олег Николаев полностью поддержал предложение Ольги Яриловой и пообещал всяческую помощь.