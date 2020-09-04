В МВД считают, что в ситуации с Навальным нет криминала

В МВД ответили, что в ситуации с Навальным нет криминала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет криминала.

«Откуда ему (криминалу) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», - заявил Колокольцев, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный внезапно почувствовал себя плохо на борту самолета, следовавший из Томска в Москву. Капитан посадил самолет в Омске, где блогера экстренно доставили в Больницу №1. Омские врачи предположили, что причиной ухудшения состояния Навального могло стать нарушение обмена веществ. Было принято решение отвезти оппозиционера в Берлин. Немецкие врачи сначала согласились с российскими коллегами, но потом ФРГ заявило, что Навальный был отравлен ядом из серии «Новичок». В России сказали, Германия не предоставила результатов исследования, доказывающих, что Навальный был отравлен.