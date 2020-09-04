Умер Питер Ликасси, актер из сериала «Санта-Барбара». Фото: facebook

Умер Питер Ликасси, американский актер, известный по своей роли в многосерийной мыльной опере «Санта-Барбара». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook друг актера Майкл Сигел.

- Мой друг, брат, мой главный комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и ушел из жизни. Мне посчастливилось работать с ним на сцене 16 лет, но больше того мне посчастливилось быть его другом почти 38 лет подряд, - написал он.

Друг актера описал Питера Ликасси как «очень талантливого, честного, доброжелательного и заботливого» человека, всегда готова прийти на помощь и поддержать окружающих. Майкл Сигел также отметил, что артисты были свойственны упрямство и стремление к перфекционизму.

Сигел не уточнил, когда пройдут прощание и похороны актера.

Питер Ликасси дебютировал на киноэкране в 1984 году, еще через пять лет он снялся в нескольких сериях «Санта-Барбары». После этого популярность ему принесла роль в комедийной картине «Клоуны-убийцы из космоса».