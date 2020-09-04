Лионель Месси выпустит видеообращение, в котором заявит, что остается в "Барселоне"

Лионель Месси. Фото: REUTERS

33-летний аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в пятницу, 4 сентября, объявит о том, что останется в каталонском клубе еще на один сезон. Именно такой срок прописан в его соглашении.

Как пишет Sphera Sports, лидер "Барсы" объявит о своем решении официально, выпустив специальное обращение. Ролик уже записан, и ждет своего времени выхода в сеть.

Отметим, что ранее Месси ответил на заявление Ла Лиги. Руководство которой встало на сторону "Барселоны" в конфликте с игроком. Суть ответа не уточняется.

Месси, напомним, ранее заявил, что не будет готовиться к новому сезону в составе "Барселоны". И он, как утверждалось, готовится к переходу в "Манчестер Сити". Однако каталонцы сказали, что готовы отпустить его после уплаты всей суммы отступных в 700 миллионов евро.