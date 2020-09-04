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Коронавирус Covid-19

«Спутник V» способен противостоять любой дозе коронавируса

Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
Анастасия РЫШКОВА
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Прививка способна противостоять любой дозе коронавируса

Прививка способна противостоять любой дозе коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в пятницу, что иммунный ответ, который в настоящее время есть у испытывающих вакцину от коронавируса добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе коронавируса.

«Тот иммунный ответ, который в настоящее время у добровольцев зафиксирован под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой дозе, которую можно только вообразить, заражающей COVID-19», - рассказал Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи стали первыми, кто сумел зарегистрировать вакцину от коронавируса в мире. После заявления главы государства несколько мировых лидеров - Сербии и Филиппин - выразили желание лично опробовать на себе новый препарат. Россия получила 27 заявок на поставку вакцины от коронаивруса. В ходе разговора с президентом Александром Лукашенко глава РФ подчеркнул, что Белоруссия первой получит вакцину.

Распространение коронавируса в мире