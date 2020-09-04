Журналистку "КП-Беларусь" Марию Элешевич арестовали на трое суток

Журналистка "КП-Беларусь" Мария Элешевич скоро выйдет из минского СИЗО. Фото: инстаграм

Журналистке "КП-Беларусь" Марии Элешевич, задержанную вместе с коллегами на студенческом несанкционированном шествии 1 сентября, суд назначил административный арест на трое суток с момента задержания. Срок ареста истекает сегодня, 4 сентября, в 16:55 по местному времени, тогда представителя прессы освободят из СИЗО в Минске.

Суд по делу задержанных журналистов белорусской «Комсомолки» состоялся сегодня в Октябрьском районе столицы республики. Напомним, что представителей прессы три дня назад задержали сотрудники ОМОН: журналисты на законных основаниях освещали акцию протеста, были с бейджиками.

Помимо Марии задержали якобы для проверки аккредитации также фотографа Святослава Зоркого, оператора Никиты Недоверкова и журналистов tut.by и БелаПАН. Почти сутки они провели в РУВД, затем после возращения судом протоколов на доработку еще две ночи просидели в изоляторе временного содержания.

Их обвинили в координации толпы и участии в митинге по статье 3.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».