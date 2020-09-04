НАТО выступило с призывом к России открыть данные о программе «Новичок»

НАТО призывает Россию открыть данные по «Новичку» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО призвало Россию раскрыть Организации по запрету химического оружия данные по программе «Новичок», заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального - ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы «Новичок», - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, что Алексей Навальный был доставлен в омскую больницу из аэропорта. Медики заключили, что пациент впал в кому. Причиной резкого ухудшения состояния блогера в самолете, следовавшем из Томска в Москву, врачи назвали нарушение обмена веществ. Через несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите. Медицинское учреждение охраняется полицией Берлина. 2 сентября ФРГ заявило, что, по результатам их исследований, Навального отравили препаратом серии «Новичок».

Согласно историческим данным, поражающее вещество «Новичок» тестировали в 1990 году порядка 20 государств Запада. Но в 1992 году разработка вещества была приостановлена, а в 2017 году было принято решение о полном его уничтожении.