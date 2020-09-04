В центре Тбилиси произошел взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв произошел в центре грузинской столицы Тбилиси, сообщает Первый канал Общественного телевидения страны.

Экстренно на место происшествия прибыли команды спасателей, полиции и скорой помощи. По официальным данным несколько человек пострадало.

Пока о точных причинах взрыва в центре Тбилиси ничего не известно. Но сотрудник Тбилисской полиции сообщил, что ЧП, вероятно, произошло из-за кислородного балона, который использовали рабочие при починке кондиционера.

По словам очевидцев, во время проведения ремонта произошел мощный хлопок. Несколько человек были доставлены в больницу с ожогами средней степени тяжести. Спасатели отмечают, что могут быть еще пострадавшие. Место взрыва оцеплено полицией, работают пожарные.

Все произошло в центре грузинской столицы - возле Филармонии на проспекте Мераба Коставы. На месте мобилизованы сотрудники МВД и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.