Причина смерти Питера Ликасси: актер «Санта-Барбары» проиграл борьбу с депрессией. Фото: facebook

Причиной смерти Питера Ликасси стало самоубийство после продолжительной депрессии. Американский актер из сериала «Санта-Барбара» погиб в пятницу, 4 сентября, в возрасте 61 года.

- Мой друг, мой брат, мой партнер по комедии Peter Licassi проиграл битву с депрессией и покончил с собой. Питер много лет боролся с депрессией. В самом расцвете своей жизни Петр был невероятно талантлив. Забавный, умный, честный, замечательный актер и гениальный комик. Он был добр и щедр, поддерживал всех, был очень заботливым. Он всегда отстаивал то, во что верил, - сообщил друг погибшего актера Майкл Сигел на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что был счастлив работать с Ликасси на сцене 16 лет своей жизни, но еще больше был счастлив от дружбы с актером на протяжении 38 лет.

- Я никогда не забуду его смех. Покойся с миром, Питер, я очень тебя люблю. Продолжай смеяться даже на том свете. Если вы или кто-то, кого вы знаете, страдает от депрессии, пожалуйста, не бойтесь и не стесняйтесь разговаривать с кем-то, делиться своими переживаниями, - добавил Майкл Сигел.