Объявлен короткий список премии «Просветитель.Digital»

Лауреатов премии объявят 17 сентября в 19:00 на первой в России церемонии в формате телеграм-квеста.

Ведущим телеграм-перфоманса станет Иммануил Кант — и он уже ждет зрителей: чтобы не пропустить церемонию, нужно перейти по ссылке и начать диалог с философом. Незадолго до часа икс Кант сам напомнит гостям о предстоящем событии и пригласит поиграть в просвещение.

Вместе с немецким философом 17 сентября в 19:00 гости церемонии узнают, кто из финалистов премии «Просветитель.Digital» стал победителем в этом году (жюри планирует выделить три лучших проекта, а также вручить Гран-при).

На победу претендуют участники короткого списка:

Научно-популярный сайт «Биомолекула», спецпроект «Вакцинация»

Онлайн-издание Reminder, рубрика «Картина мира»

Подкаст «Тоже Россия»

Подкаcт «Это разве секс?»

Проект «ПостНаука», «Рубка ПостНауки»

Радио Аrzamas, подкаст «Зачем я это увидел?»

YouTube-канал «Доктор Утин»

YouTube-канал «Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко», плейлист «Вехи математики: от Евклида до Галуа»

YouTube-канал «Микитко сын Алексеев», плейлист «Речевой нюанс»

YouTube-канал «ТОПЛЕС», плейлист «Как устроен мир и мы сами»

YouTube-канал «Физика от Побединского», плейлист «Как работает Вселенная?»

«Премия в этом году — своего рода эксперимент. Современная гибридная медиасреда, разнообразие ее платформ, форматов и жанров подразумевают необходимость постоянных поисков языка и авторской идентичности. Мы, члены жюри премии, уже второй год спорим, как и по каким критериям оценивать это пока не поддающееся формализации цифровое разнообразие. В 2019 году мы приняли решение отталкиваться от традиционных языков медиаплатформ — звука, видео и текста. Но при обсуждении короткого списка в этом году (опять же, после долгих споров) наконец пришли к решению, что цифровая среда — это универсальная мультимедийная, интерактивная, новая “ткань жизни”, и все деления в ней условны. Потому в центре внимания премии, прежде всего, миссия и идея просветительства, независимо от того, подкаст это, портал или канал в Telegram и YouTube. В нашем нынешнем коротком списке все финалисты равны», — прокомментировала выбор председатель жюри Анна Качкаева, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, журналист.