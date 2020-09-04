Когда россиян вакцинируют от коронавируса, рассказал Гинцбург Фото: Олег ЗОЛОТО

Большую часть жителей России планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции примерно в течение 9-12 месяцев, исходя из имеющихся в настоящее время производственных мощностей. Об этом в пятницу, 4 сентября, в ходе беседы с журналистами рассказал руководитель разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что главный принцип, который лежит в сотрудничестве с другими государствами в области выпуска российской вакцины, - это трансфере технологий.

- Трансфер технологий на те мощности, которые будут располагаться в государствах, желающих воспользоваться препаратом. Этот принцип, насколько я понимаю, будет единственным до тех пор, пока внутренний рынок, потребность России и жителей нашей страны не будет удовлетворена полностью, - подчеркнул Александр Гинцбург.

Глава центра добавил, что вакцина "Спутник V" от российских разработчиков дает иммунитет, который является достаточным для противодействия любой дозе вируса, "которую только можно вообразить". По его словам, препарат способен защищать организм на протяжении двух лет и более.

Как ранее писал сайт Kp.ru, центром производства вакцины от российских специалистов для зарубежных государств может стать Индия.