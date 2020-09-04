Губернатор Александр Дрозденко: Сельское хозяйство Ленинградской области в этом сезоне выпустит больше продукции, чем в «доковидном» году

Губернатор Александр Дрозденко на XXIX международной агропромышленной выставке «Агрорусь». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

Пандемия коронавируса не повлияла на работу сельхозпредприятий Ленинградской области: агропромышленный комплекс региона в этом году показал рост в 3,5%. С начала 2020 года ленинградские аграрии произвели продукции на 74,5 млрд рублей. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал на открытии XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь».

- Сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост, - отметил глава региона. - Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года - мы произведем больше продукции чем в «доковидном» году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики.

Региональные власти оказывают сельхозпроизводителям серьезную поддержку: с 2012 года в Ленинградской области действует программа технической и технологической модернизации. По ней агропредприятия получают из бюджета субсидии, компенсирующие до 50% затрат от стоимости техники и оборудования. За 9 лет аграрии получили субсидий на 2,8 млрд рублей, за это время предприятия приобрели более 4 тысяч сельскохозяйственных машин на сумму в 10,2 млрд. рублей.

В международной выставке-ярмарке «Агрорусь» участвуют более 300 предприятий Ленинградской области. На открытой площадке «Экспофорума» регион представил разнообразную фермерскую продукцию, а также выставку животных и сельхозтехники.

На деловой площадке форума губернатор Александр Дрозденко подписал ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей. Регион заключил инвестконтракты с крупнейшими российскими и зарубежными агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе. Почти половину этой суммы - около 5 млрд рублей в развитие Ленинградского птицепрома вложит тайский агропромышленный холдинг CPF. Инвестор планирует построить комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и фабрику по производству инкубационного яйца в Тосненском районе.

- Новые мощности - это новые рабочие места, увеличение производства, повышение рентабельности и, что особенно важно, немалые налоговые отчисления в бюджеты, - отметил Александр Дрозденко.

Глава региона также подписал соглашение с АО «Петербургский тракторный завод» о предоставление 5% скидки сельхозпредприятиям Ленобласти на покупку тракторов «Кировец».

- С нашей субсидией из бюджета на покупку техники и с учётом скидки от производителя большие и малые сельхозпредприятия могут приобрести отличную, современную технику за половину цены. Наша программа поддержки дает хороший стимул модернизации хозяйств региона, - рассказал губернатор.