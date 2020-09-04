Журнал Spiegel: следы яда нашли на бутылке Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токсикологи из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера обнаружили следы яда из группы «Новичок» на бутылке госпитализированного в берлинскую клинику российского блогера и оппозиционера, которая была при нем в самолете, а также в крови, моче и на коже пациента. С таким утверждением выступил в пятницу, 4 сентября, журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Результаты данных исследований немецкие ученые огласили в ходе совещания с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель, с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министром юстиции Кристине Ламбрехт и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также главами ведомства канцлера Хельге Брауном, который координирует деятельность специальных служб.

Представляя результаты анализов, специалисты Бундесвера заявили, что яд «без сомнения относится к группе «Новичок»», пишет Spiegel. Сообщается, что бутылку со следами отравляющего вещества передали немецким врачам близкие Алексея Навального.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлин так и не дал ответа на запрос России о правовой помощи и доказательствах по ситуации с «отравлением» Алексея Навального из-за позиции германского МИД.