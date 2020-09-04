В Литве осквернили памятник советским воинам

Вандалы облили памятник советским воинам краской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда осквернили памятник советским воинам. Вандалы облили его красной краской, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию.

«Об инциденте сообщили в четверг около 8.15 (совпадает с мск). Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи», - пишет источник.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти.

В Литве надругательство над памятниками наказывается общественными работами или заключением до 1 года.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил российским следователям провести оценку ущерба, нанесенного памятнику советским воинам в Литве, согласно законодательству РФ, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что рядом с памятником находится братское захоронение. При освобождении города в 1944 на этом месте погибли и были захоронены более 920 красноармейцев. Имена многих остаются неизвестными.