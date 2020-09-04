Журналистов «КП-Беларусь» освободили из СИЗО
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске завершился суд по делу задержанных во время студенческой акции протеста журналистов белорусской «Комсомольской правды» корреспондента Марии Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиты Недоверкова.
Суд приговорил их к трем суткам административного ареста, однако представители прессы были задержаны еще 1 сентября, провели ночь в РУВД и еще две – в СИЗО на Окрестина, поэтому срок их ареста иссяк сегодня, 4 сентября, в 16:55 по местному времени.
Представителей прессы осудили на трое суток административного ареста, но его срок уже иссяк
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Журналисты «КП-Беларусь» уже вышли на свободу.
Журналисты «КП-Беларусь» уже вышли на свободу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Напомним, что их признали виновными по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, заявив, что журналисты якобы призывали толпу на шествии «продолжать» акцию и координировали протестующих. Надо подчеркнуть, что на акции представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли свой профессиональный долг: освещали происходившие события.
На акции представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли свой профессиональный долг
Фото: Павел МАРТИНЧИК