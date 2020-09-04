Росстат посчитает россиян по сим-картам Фото: EAST NEWS

Росстат планирует проверить точность всероссийской переписи населения по количеству сим-карт. Ведомство пересчитает абонентов сотовых сетей и сравнит данные с результатом переписи, которая прошла в апреле.

Планируется что проект затронет все муниципальные образования и городские округа.

- Росстат получит на коммерческих условиях данные не менее чем от двух крупных операторов в каждом регионе, - пояснил «Российской газете» руководитель Росстата Павел Малков.

Не исключено, что идею удастся реализовать с помощью геоаналитики.

Представители операторов сотовых сетей отмечают, что имеют техническую возможность посчитать не только своих абонентов, но и отследить точки, где они пребывают в ночное время. Этот населенный пункт заведомом считается домом абонента.

Но есть и проблема, во-первых, использование персональных данных абонентов, во-вторых, синхронизация сведений, полученных от компаний. Многие абоненты имеют несколько сим-карт от разных операторов.