МИД Австрии вызвал российского посла для беседы по ситуации с Навальным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Австрийское министерство иностранных дел в пятницу, 4 сентября, вызвало посла России в Вене для беседы по ситуации с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сегодня рассказал глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире местного радио.

- Мне не нужны для этого призывы оппозиции. Мы еще вчера это поручили, и посол России сегодня будет в МИД, - рассказал Александер Шалленберг в ответ на вопрос, будет ли его министерство вызывать российского дипломата по призыву австрийской оппозиции.

Факт встречи подтвердили в посольстве России в интервью ТАСС.

После беседы в МИД Австрии посол России сказал, что требования российской стороны России о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из Германии неуместны.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ответ властей ФРГ по ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального до сих пор не поступил в РФ из-за позиции германского МИД.