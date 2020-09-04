Коронавирус у Филарета: что известно о состоянии здоровья патриарха неканонической ПЦУ Фото: Александр КОЦ

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 4 сентября, рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, пишет издание Vesti.ua.

- Филарета госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, - сообщил Игорь Мосийчук.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце марта текущего года почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины Филарет заявлял, что причиной пандемии коронавирусной инфекции в мире стали однополые браки.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Филарет является предстоятелем неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский с мая прошлого года.