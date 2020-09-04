У лечивших Навального омских медиков не нашли следов отравляющих веществ

Charite не запрашивала, с момента поступления к ним Навального, результаты его анализов и биоматериалы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У лечащих врачей Алексея Навального врачей из Омска не выявлены отравляющие вещества в организме, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Так он ответил на заявление, опубликованное в пятницу журналом Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Врач отметил, что его коллеги двое суток находились с Навальным, и за это время симптомы отравления могли проявиться и у них.

«А почему тогда у нас ни у кого отравляющих веществ не нашли? Мы работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа. Знаете, сколько людей его трогали, щупали? Много. Все живы-здоровы, ни у кого ничего не нашлось», - сказал Сабаев, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул и то, что Charite не запрашивала с момента поступления к ним Навального результаты его анализов и биоматериалы.

«Клиника 12 дней молчит, ничего не говорит, на связь с нами не выходит, не интересуется обстоятельствами, анализами. Мы в динамике смотрели свыше 60 анализов - ни один не запросили. Как ситуация развивалась, где доказательная база лаборатории - ничего не запрашивают. О состоянии не спрашивают, последнее сообщение было 23 августа: «Спасибо большое, пациента доставили». Никаких деловых контактов нет», - сказал Сабаев.

Напомним, что блогера Алексея Навального экстренно отправили в омскую больницу из аэропорта. Ему стало плохо на борту самолета во время полета, и капитан посадил судно в Омске. В Больнице заявили, что блогер в коме. Через несколько дней Навального отправили в Берлин.