В Воронежской области за 4 дня тест на ВИЧ сдали более 700 человек

Фото: Минздрав России.

Министерство здравоохранения Российской Федерации продолжает ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Воронежская область стала 23-м регионом, куда прибыли мобильные пункты тестирования - белые ГАЗели с красной лентой на бортах. С 31 августа по 4 сентября жители пяти городов - Острогожска, Россоши, Лиски, Нововоронежа, Воронежа - могли сдать бесплатный анонимный и совершенно безболезненный тест на ВИЧ. За несколько дней свой ВИЧ-статус узнали более 700 человек.

Фото: Минздрав России.

В рамках акции также прошли общешкольные родительские собрания, на которых учителя и родители школьников узнали о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать детям о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы.

Фото: Минздрав России.

Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области Надежда Остроушко на торжественной церемонии отметила, что «очень важно объединить усилия медицинского сообщества и волонтерского движения, некоммерческих организаций и всей неравнодушной общественности и сформировать мотивацию граждан к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию».

Фото: Минздрав России.

Первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Галина Иванова сказала, что очень важно донести до молодежи информацию о том, как можно защитить себя от ВИЧ-инфекции и как нужно себя вести в той или иной рискованной ситуации. И акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», в ходе которой проводятся общешкольные родительские собрания, дает возможность через родителей и учителей донести до молодых людей информацию о профилактике распространения ВИЧ-инфекции.

Фото: Минздрав России.

ВАЖНО!

ВИЧ — это хроническое заболевание

Есть хронические заболевания, с которыми люди живут всю жизнь. Например, гипертония или диабет. Наличие этих заболеваний совсем не означает, что это конец. При грамотном лечении и соблюдении рекомендаций врача люди с такими заболеваниями живут полноценную жизнь практически без ограничений.

ВИЧ-инфекция также относится к хроническим. При правильном лечении человек с ВИЧ может жить долго и счастливо то количество лет, которое прожил бы и без ВИЧ.

Фото: Минздрав России.

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Следующий пункт на пути экспедиции - Ростовская область

С 7 по 14 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах региона: Роcтове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Таганроге, Волгодонске. Тестирование занимает всего 15 минут. И проходит с соблюдением всех мер профилактики против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru