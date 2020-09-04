В трех школах страны классы отправили на карантин по коронавирусу

Три класса в разных школах страны закрылись на карантин Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала нового учебного года три класса из разных регионов страны отправились на карантин по коронавирусу.

Первым карантин случился в школе №13 в Ярославле. После 1 сентября 11-классников отправили по домам на 14 дней. На изоляции находятся 28 учеников и 1 учитель.

Как стало известно сайту mk.ru, признаков заболевания ни у кого из учеников не было. Но в начале учебного года пришел положительный текст одного из учеников, который школьник сдавал для секции.

- В тот же день у всех детей взяли анализы, через 10 дней тест будет повторен. Занятия ведутся дистанционно, учителя присылают задания, дети их выполняют, - рассказали в школе.

В новосибирской школе №13 положительный диагноз подтвердился у шестиклассника. О результате стало известно 2 сентября, врачи из Института гигиены и эпидемиологии сообщили сразу в школу.

Директор школы Татьяна Устинова рассказала, что с 3 сентября класс, где учился заболевший, ушел на карантин.

У всех детей взяли анализы на коронавирус. Уже известно, что дома у заразившегося школьника болела мама, почему родительница приняла решение отпустить ребенка в школу до уточнения своего диагноза, остается загадкой.

Третий случай из костромской гимназии. Там 2 сентября коронавирус обнаружили у четвероклассника.

Перед школой ребенок был с родителями в Турцию, 31 августа вся семья сдала анализы на коронавирусную инфекцию, но дожидаться результатов исследование не стали.

Директор гимназии Тахир Нигметзянов отметил, что риска заражения детей из других классов нет. Ученики карантинного класса заходили в учебное заведение через отдельный вход.