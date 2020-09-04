Демограф рассказал, как изменится население России к концу века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предположил, как изменится численность населения России к концу 21 века. По словам эксперта, если никаких кардинальных перемен не произойдет, то страна потеряет почти половину своих жителей.

- С 1992 года население сокращается, мы находимся в процессе вымирания, хотя эту горькую правду не хотят признавать. Банальная математика, - рассуждает Крупнов в беседе с ОТР.

В проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны до 2024 года и плановый период до 2030 года, указано, что в текущем году население страны сократится до максимума за последние 14 лет. Это 158 тысяч человек, положительная динамика ожидается только с 2022 года.

Росстат подтверждает, что умираем мы пока быстрее, чем рождаемся. За первое полугодие 2020-го умерло на 265 тысяч больше, чем родилось. Прирост смертности 3%, сокращение рождаемости на 5,4%.

- Страна скатилась в демографическую яму в 1992 году. Пока единственная значительная мера для повышения рождаемости – это материнский капитал, - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что проблема не только в недофинансированности семьи, но и в «чуме малодетности», которая распространяется на все страны.

- Нет воин, катастроф, люди просто не хотят рожать. Если не предпринять никаких серьезных мер, то демографическая ситуация не изменится, - заключил Юрий Крупнов.