Трамп: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений Фото: REUTERS

Американский президента Дональд Трамп заявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

- Глава государства Дональд Трамп сказал, что Сербия и Косово договорились о нормализации своих взаимоотношений в области экономической длительности. Еще очередное историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным и процветающим местом, - написал заместитель официального представители президентской администрации США на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в настоящее время глава Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти находятся в Вашингтоне на переговорах.Сегодня стороны в присутствии президента США Дональда Трампа, как ожидается, подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.

Информацию о подписании с США двустороннего соглашения по непризнанному государству Косово подтвердил чуть позже и президент Сербии Александр Вучич.

- Я очень доволен тем, что мы смогли достичь. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трёхстороннее соглашение, - сказал глава государства.

Он отметил, что данный договор не признаёт Косово объектом международного права.