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Власти Кипра хотят лишить гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»

Власти Кипра хотят лишить гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти Кипра хотят лишить гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»

Власти Кипра хотят лишить гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Кипра хотят лишить гражданство семи владельцев так называемых "золотых паспортов" – людей, ставших гражданами страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Об этом в четверг, 3 сентября, рассказал глава государства Никос Анастасиадис в интервью изданию Agence France-Presse.

Президент Кипра отметил, что в данной программе эксперты нашли некоторые изъяны и неточности, поэтому власти решили сделать механизм контроля более эффективным. Долгое время они изучали «любые нарушения» критериев для получения гражданства таким образом.

- После проверки будет отозвано гражданство семерых владельцев «золотых паспортов», - заявил Никос Анастасиадис, не уточняя, о ком именно идет речь.

Ранее издание Никос Анастасиадис утверждало, что гримерно 1,4 тысячи человек, включая предпринимателей из России, Китая и Вьетнама, по необоснованной причине получили паспорта Кипра по программе обмена на инвестиции, так как во время рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске.

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году глава МВД Кипра Константинос Петридис заявил, что власти страны намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства.