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Экономика

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

При негативном сценарии доллар поднимется до 80 рублей
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Фото: REUTERS

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro спрогнозировал, до какой отметке будет падать российский рубль. По его мнению, максимально негативная позиция приведет к подорожанию доллара до 80 рублей, евро при этом возьмет отметку в 90 рублей.

Несмотря на давление, которое оказывается сейчас на нашу валюту, в долгосрочной перспективе есть надежды на ее укрепление.

В четверг российская валюта потеряла 2,5% к доллару и 1,9% к евро. По оценкам Купцикевича, совсем скоро мы увидим финальную точку, которую рубль не перешагнет. После этого начнется движение вверх.

- Геополитика и локальная перегретость рынка обещают сделать конец года для российской валюты весьма нервным с возможным выходом на 80 за доллар в худшем случае, - комментирует «Российской газете» аналитик.

Ранее экономист Никита Масленников предположил, что осенью падения рубля не случится, однако резкие колебания могут произойти в курсе доллара и евро.