Первый замгоссекретаря США встретился с послом России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Бигэн встретился в Вашингтоне с послом России Анатолием Антоновым, чтобы обсудить с ним ситуацию вокруг госпитализации российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает глава пресс-службы американского Государственного департамента Морган Ортэгус.

- Стивен в ходе беседы с послом подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность относительно выводов германских властей о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы "Новичок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что первый замгоссекретаря США «призвал Россию сотрудничать с расследованием этого нападения, которое ведет международное сообщество».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Алексеем Навальным. Он отметил, что ответ властей ФРГ по запросу России о доказательствах «отравления» Навального до сих пор не поступил в РФ из-за позиции германского министерства иностранных дел.