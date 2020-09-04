Москвичам пообещали августовское тепло в первые выходные сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве 4 и 5 сентября. В этот день столица будет отмечать День города, и природа решила сделать жителям и гостям города свой подарок – в первые выходные сентября вернется августовское тепло.

Суббота будет облачной за счет западной периферии антициклона, но обойдется без осадков. Эта же подушка из облаков защитит от ночного похолодания воздуха. Все это создаст ощущение, что лето продолжается.

4 сентября ожидается до +22..+23 градусов, в ночные часы +9...+12. 5 сентября теплее, до +24 градусов. Среднесуточная температура превысит норму на три градуса.

Начало недели тоже будет теплым, до +20, но местами возможны дожди.

Приятная погода продержится до четверга, а затем начнутся дожди и придет похолодание, но картина не сильно будет отличаться от традиционной осенней погоды.

- А после 14 сентября в регион придет «бабье лето». Благоприятная погода простоит примерно неделю, в дневные часы воздух прогреется до + 25, а в ночные до + 14 тепла, - комментирует «Российской газете» главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.