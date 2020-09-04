Глава Минздрава: в мире лишь один достоверный случай повторного заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России на сегодняшний день нет достоверных и доказанных данных о повторном заражении коронавирусной инфекцией. В мире такой случай зафиксировали только один раз. Об этом сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в пятницу, 4 сентября.

- За рубежом достоверно подтвержден лишь один повторный случай, рассматривается еще несколько. В России достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы пока что не фиксировали. В стране наблюдается позитивная динамика, - отметил министр в интервью на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что количество пациентов в российских клиниках с подтвержденным коронавирусом за три месяца уменьшилось вдвое, терапию в стационарах получают 90 тысяч россиян, чуть более 2,5 тысяч находятся в реанимации на ИВЛ.

Михаил Мурашко отметил большой интерес к вакцине от коронавируса, которую создали российские специалисты: в общей сложности поступило более 30 обращений по закупке, поставке, совместном производстве или изучении препарата из разных государства.

Глава Минздрава также заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с пандемией коронавируса в России.